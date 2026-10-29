Житель Ташкента хранил дома тонну бензина, чтобы не стоять в очередях на заправках

·42·Общество
Житель Ташкента хранил дома тонну бензина, чтобы не стоять в очередях на заправках

В доме жителя Мирзо-Улугбекского района города Ташкента было обнаружено более тонны бензина. Топливо хранилось в пластиковых емкостях.

Сообщается, что мужчина накопил большой запас горючего, чтобы не терять время в очередях на автозаправочных станциях. Однако хранение такого объема бензина в жилом помещении может представлять серьезную опасность.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям изъяли топливо из дома с соблюдением правил безопасности. Отмечается, что в отношении мужчины были приняты административные меры. Однако дополнительная информация о том, какое именно правило было нарушено и какое наказание применено, не приводится.

Специалисты предупреждают, что, учитывая легкую воспламеняемость бензина, хранить его в домашних условиях, особенно в пластиковой таре и в больших количествах, опасно. Пары топлива могут воспламениться даже от небольшой искры, что может привести к пожару или взрыву.

В связи с этим важно избегать создания больших запасов бензина в жилых помещениях и соблюдать установленные требования безопасности при обращении с топливом.

ТашкентМирзо-Улугбекский районМинистерство по чрезвычайным ситуациямбензин
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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