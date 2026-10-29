На днях в социальных сетях широкое обсуждение вызвало видео вьетнамского велопутешественника, который столкнулся с неприятным инцидентом, проехав всего 15 километров по территории Узбекистана. Моменты, когда незнакомый нетрезвый мужчина преградил ему путь и создал неловкую ситуацию, вызвали у интернет-пользователей беспокойство и возмущение.

Однако Комитет по туризму Республики Узбекистан оперативно связался с иностранным гостем и оказал ему всю необходимую практическую помощь. Самое главное, это небольшое недоразумение ничуть не омрачило общее впечатление туриста о стране: «Я по-прежнему очень люблю Узбекистан», — подчеркнул он в своем обращении.

Большое путешествие к «Олд Траффорд»: теплый прием на дорогах Узбекистана

Путешественник, поставивший цель доехать на велосипеде из Вьетнама до стадиона «Олд Траффорд» в Англии, встретил на дорогах Узбекистана больше тепла и уважения, чем ожидал:

Народная любовь и искренность: На новых кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как местные жители встречают туриста с открытой улыбкой, искренне здороваются за руку и от всей души говорят «Ассалому алейкум»;

Приглашения на чай и беседу: Наши соотечественники на дорогах просят его остановиться, предлагают чай и еду, желают доброго пути;

Памятные фотографии с туристом: Местная молодежь и пожилые люди делают с ним искренние селфи и стараются общаться на разных языках;

Высокая оценка: Гость на своей странице «Road to Old Trafford» особо отметил «доброту и гостеприимство узбекского народа» (The kindness and hospitality of Uzbekistan), выразив свою благодарность.

Оперативная реакция официальных ведомств

Туристический потенциал Узбекистана и безопасность туристов остаются одним из приоритетных направлений государственной политики:

Помощь Комитета по туризму: Ответственные сотрудники взяли под контроль дальнейший маршрут, безопасность и потребности иностранного туриста, заявив о готовности оказывать ему постоянную поддержку;

Контроль органов внутренних дел: Меры безопасности усиливаются, чтобы подобные случаи не наносили ущерб имиджу туризма.

Турист, прекрасно понимающий, что один неприятный инцидент не отражает вековых ценностей целого народа, продолжает свое путешествие в Ташкент и далее в приподнятом настроении.