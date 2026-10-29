Какие новые правила вступают в силу в Узбекистане с 1 ноября?

В Узбекистане с 1 ноября 2026 года вводится ряд новых порядков. Ограничивается время рассылки рекламных звонков и сообщений на мобильные телефоны, сбор за оформление международных курьерских отправлений снижается на 20 процентов. Также упрощается процесс назначения пенсии для некоторых безработных граждан. Кроме того, как сообщает сайт UZ24, меняются правила предоплаты за электроэнергию и природный газ для предпринимателей, торговли сжиженным газом и деятельности органов внутренних дел.

Рекламные звонки ограничиваются по времени

Согласно новому правилу, распространение рекламных звонков и сообщений через сети мобильной связи будет запрещено в вечернее время с 18:00 до 09:00 утра.

Если абонент не желает получать рекламные звонки или сообщения, он может потребовать от оператора их полной или частичной блокировки. Операторы обязаны выполнить такое требование.

При отправке SMS-рекламы также требуется согласие абонента. Рекламные сообщения о товарах и услугах можно будет отправлять только после получения согласия в письменной или электронной форме.

Снижается сбор за посылки из-за рубежа

Сбор за таможенное оформление международных курьерских отправлений снижается на 20 процентов. Это не означает, что все расходы, связанные с получением товаров, заказанных из-за рубежа, снизятся на такую же сумму. Льгота касается только сбора, установленного за таможенное оформление.

Упрощается порядок досрочного выхода на пенсию

Некоторым гражданам, признанным безработными в результате сокращения рабочих мест или ликвидации предприятия, пенсия по возрасту будет назначаться автоматически, то есть проактивно, за два года до установленного пенсионного возраста.

Лица, работавшие в тяжелых или вредных условиях труда, и другие категории граждан, имеющие право на досрочную пенсию, могут обратиться через Центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.

Устанавливается порядок оплаты энергии для бизнеса

Для предпринимателей, подключенных к автоматизированным системам учета электроэнергии и природного газа, размер предоплаты за ежемесячное потребление устанавливается на уровне 15 процентов. Данное требование применяется к предприятиям и предпринимателям, подключенным к этим системам.

Сжиженный газ переходит на биржевой механизм

«LPG-Trade» организует закупку и поставку сжиженного газа для населения на основе биржевого механизма. Цена топлива, поставляемого учреждениям социальной сферы, также будет формироваться на основе биржевых цен, основанных на рыночных принципах.

Патрули органов внутренних дел будут выезжать и в жилые помещения

На основании сообщений, поступивших через систему «112», патрульно-постовая и охранная служба органов внутренних дел должна будет выезжать на места происшествий, случившихся в жилых помещениях на территории их патрулирования. Задачи службы теперь охватывают не только общественные места, но и происшествия в жилом секторе.

Гражданам, нарушившим общественный порядок на массовых мероприятиях, может быть ограничен доступ на последующие мероприятия.

Информация об архивных документах будет предоставляться в электронном виде

Организации и негосударственные архивы будут обязаны отправлять информацию о хранящихся у них архивных документах в государственные архивы в электронном виде через архивную информационную систему.

Эти изменения вступают в силу с 1 ноября. Особенно важно ознакомиться с новыми требованиями абонентам, желающим ограничить получение рекламных сообщений, лицам, заказывающим посылки из-за рубежа, гражданам, ожидающим назначения пенсии, и предпринимателям.