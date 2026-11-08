Джавохир Умматалиев победил испанского соперника на престижном вечере Куинсберрй
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- На вечернем боксерском поединке Queensberry Promotions в городе Манчестер узбекский Джавохир Умматалиев одержал победу над испанцем Атакайте Сантаной.
- В бою, который длился 6 раундов, судьи единогласно признали преимущество нашего соотечественника.
- Благодаря этой победе 20-летний боксер улучшил свой профессиональный рекорд до 3-0, сохранив серию без поражений.
В английском городе Манчестер большой вечер профессионального бокса, организованный одной из ведущих мировых промоутерских компаний Куинсберрй Промотионс, начался с приятных новостей для узбекских любителей бокса.
Молодой и перспективный мастер кожаной перчатки Джавохир Умматалиев, вышедший на ринг в рамках этого престижного соревнования, провел важный рейтинговый бой против опытного испанского соперника Атакайте Сантаны.
Полное преимущество в 6 раундах и решение судей
На глазах у британских болельщиков Джавохир Умматалиев продемонстрировал свою высокую технику и тактическую подготовку:
Контроль дистанции: С первых секунд боя Умматалиев взял темп поединка под свой контроль благодаря точным ударам и ловким движениям;
Бескомпромиссная борьба: Несмотря на то, что испанец Атакайте Сантана несколько раз пытался перейти в контратаку, наш представитель действовал уверенно в обороне и не оставил сопернику шансов;
Единогласное решение судей: По итогам интересного противостояния, продлившегося все 6 раундов, боковые судьи единогласно признали преимущество Джавохира Умматалиева и присудили победу нашему соотечественнику.
Профессиональный рекорд достиг 3-0
Этот успех в Манчестере стал важным этапом в карьере нашего 20-летнего боксера:
Серия без поражений: Благодаря этой уверенной победе Джавохир Умматалиев довел свой рекорд на профессиональном ринге до 3-0 и продолжает идти без поражений;
Путь на арены Куинсберрй: Победы на крупных боксерских вечерах в Великобритании открывают для нашего соотечественника путь к еще более крупным международным боям и престижным поясам.
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