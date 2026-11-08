Джавохир Умматалиев победил испанского соперника на престижном вечере Куинсберрй

·35·Спорт
Джавохир Умматалиев победил испанского соперника на престижном вечере Куинсберрй
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  • На вечернем боксерском поединке Queensberry Promotions в городе Манчестер узбекский Джавохир Умматалиев одержал победу над испанцем Атакайте Сантаной.
  • В бою, который длился 6 раундов, судьи единогласно признали преимущество нашего соотечественника.
  • Благодаря этой победе 20-летний боксер улучшил свой профессиональный рекорд до 3-0, сохранив серию без поражений.

В английском городе Манчестер большой вечер профессионального бокса, организованный одной из ведущих мировых промоутерских компаний Куинсберрй Промотионс, начался с приятных новостей для узбекских любителей бокса.

Молодой и перспективный мастер кожаной перчатки Джавохир Умматалиев, вышедший на ринг в рамках этого престижного соревнования, провел важный рейтинговый бой против опытного испанского соперника Атакайте Сантаны.

Полное преимущество в 6 раундах и решение судей

На глазах у британских болельщиков Джавохир Умматалиев продемонстрировал свою высокую технику и тактическую подготовку:

  • Контроль дистанции: С первых секунд боя Умматалиев взял темп поединка под свой контроль благодаря точным ударам и ловким движениям;

  • Бескомпромиссная борьба: Несмотря на то, что испанец Атакайте Сантана несколько раз пытался перейти в контратаку, наш представитель действовал уверенно в обороне и не оставил сопернику шансов;

  • Единогласное решение судей: По итогам интересного противостояния, продлившегося все 6 раундов, боковые судьи единогласно признали преимущество Джавохира Умматалиева и присудили победу нашему соотечественнику.

Профессиональный рекорд достиг 3-0

Этот успех в Манчестере стал важным этапом в карьере нашего 20-летнего боксера:

  • Серия без поражений: Благодаря этой уверенной победе Джавохир Умматалиев довел свой рекорд на профессиональном ринге до 3-0 и продолжает идти без поражений;

  • Путь на арены Куинсберрй: Победы на крупных боксерских вечерах в Великобритании открывают для нашего соотечественника путь к еще более крупным международным боям и престижным поясам.

Джавохир УмматалиевQueensberry PromotionsПрофессиональный боксМанчестер
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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