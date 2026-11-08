Джавохир Умматалиев победил испанского соперника на престижном вечере Куинсберрй

В английском городе Манчестер большой вечер профессионального бокса, организованный одной из ведущих мировых промоутерских компаний Куинсберрй Промотионс, начался с приятных новостей для узбекских любителей бокса.

Молодой и перспективный мастер кожаной перчатки Джавохир Умматалиев, вышедший на ринг в рамках этого престижного соревнования, провел важный рейтинговый бой против опытного испанского соперника Атакайте Сантаны.

Полное преимущество в 6 раундах и решение судей

На глазах у британских болельщиков Джавохир Умматалиев продемонстрировал свою высокую технику и тактическую подготовку:

Контроль дистанции: С первых секунд боя Умматалиев взял темп поединка под свой контроль благодаря точным ударам и ловким движениям;

Бескомпромиссная борьба: Несмотря на то, что испанец Атакайте Сантана несколько раз пытался перейти в контратаку, наш представитель действовал уверенно в обороне и не оставил сопернику шансов;

Единогласное решение судей: По итогам интересного противостояния, продлившегося все 6 раундов, боковые судьи единогласно признали преимущество Джавохира Умматалиева и присудили победу нашему соотечественнику.

Профессиональный рекорд достиг 3-0

Этот успех в Манчестере стал важным этапом в карьере нашего 20-летнего боксера: