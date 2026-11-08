Фаррух Комилов рассказал, во сколько лет женился и о том, что скоро может стать тестем (видео)

·53·Культура
Фаррух Комилов рассказал, во сколько лет женился и о том, что скоро может стать тестем (видео)

Певец Фаррух Комилов в одном из телешоу поделился интересными подробностями о своей семье и возрасте дочери. В ходе беседы артист рассказал, что женился рано, а сейчас его дочери исполняется 16 лет.

Ведущий попросил певца назвать возраст дочери и поинтересовался, как окружающие реагируют, когда они вместе появляются в общественных местах. По словам Фарруха Комилова, некоторые принимают его дочь за его супругу.

В ходе разговора певец отметил, что создал семью в 19 лет, а через два месяца после свадьбы ему исполнилось 20. Также он подтвердил, что его дочери сейчас 16 лет.

Ведущий в шутку заметил, что через два-три года певец может выдать дочь замуж и, несмотря на свой молодой вид, стать тестем. Артист с улыбкой ответил: «Оставьте, она сейчас рядом, зачем мне об этом думать».

Фрагменты беседы могут привлечь внимание и в социальных сетях.

Фаррух КомиловУзбекский шоу-бизнесПевцы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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