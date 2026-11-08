Сенсация в АПЛ: «Манчестер Сити» проиграл на выезде, Хусанов отыграл 90 минут

В 10-м туре Английской Премьер-лиги была зафиксирована неожиданная крупная сенсация. Претендующий на чемпионство «Манчестер Сити» на выезде встретился с клубом «Ноттингем Форест», находящимся в нижней части турнирной таблицы, и потерпел тяжелое поражение со счетом 1:3.

Для узбекских футбольных болельщиков примечательным стало то, что защитник нашей национальной сборной Абдукодир Хусанов провел на поле все 90 минут, отыграв в линии обороны «горожан» с первых до последних минут встречи.

Дубль Делапа и ответ Шерки: крутые повороты в игре

В матче, прошедшем на стадионе «Сити Граунд», хозяева поля с первых минут начали оказывать активное давление и оформили неожиданный результат:

Быстрые атаки «Фореста»: Уже на 6-й минуте встречи Кунья открыл счет, выведя хозяев вперед — 1:0. Вскоре, на 18-й минуте, Лиам Делап увеличил разрыв в счете — 2:0;

Искорка надежды от Шерки: Активизировавшийся в начале второго тайма «Сити» сократил отставание благодаря голу, забитому Райяном Шерки на 52-й минуте — 2:1;

Гол, поставивший точку: Однако на 73-й минуте в ходе контратаки все тот же Лиам Делап оформил дубль, закрепив уверенную победу «лесников» со счетом 3:1.

Хусанов 90 минут на поле и изменения в составе

«Манчестер Сити» под руководством Марески привлек к этой встрече ряд лидеров:

Хусанов отыграл весь матч в обороне: Абдукодир Хусанов вышел в основном составе в центре защиты вместе с Рубеном Диашем и Марком Гехи, проведя полный матч;

Замены Марески в перерыве: Чтобы вернуть контроль над игрой, тренер уже в начале второго тайма выпустил Нунеса вместо Гехи и О'Райли вместо Гвардиола, позже на поле появился и Фоден, но эти попытки не помогли сравнять счет;

Холанд и Доку были остановлены: Несмотря на то, что Эрлинг Холанд и Жереми Доку активно действовали в атаке, оборона «Ноттингема» не дала им серьезной свободы.

Ситуация в турнирной таблице

Несмотря на это поражение, «Манчестер Сити» с 21 очком сохраняет за собой 2-ю строчку таблицы. «Ноттингем Форест», одержавший крупную победу, довел количество своих очков до 9 и поднялся на 16-е место.