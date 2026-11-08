Сенсация в АПЛ: «Манчестер Сити» проиграл на выезде, Хусанов отыграл 90 минут

·48·Спорт
Сенсация в АПЛ: «Манчестер Сити» проиграл на выезде, Хусанов отыграл 90 минут
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В 10-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел неожиданное поражение в гостях у клуба «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.
  • Узбекский защитник Абдукодир Хусанов отыграл в составе «горожан» все 90 минут в этом матче.
  • Лиам Делап оформил дубль в составе хозяев, а единственный гол «Сити» забил Райан Шерки.

В 10-м туре Английской Премьер-лиги была зафиксирована неожиданная крупная сенсация. Претендующий на чемпионство «Манчестер Сити» на выезде встретился с клубом «Ноттингем Форест», находящимся в нижней части турнирной таблицы, и потерпел тяжелое поражение со счетом 1:3.

Для узбекских футбольных болельщиков примечательным стало то, что защитник нашей национальной сборной Абдукодир Хусанов провел на поле все 90 минут, отыграв в линии обороны «горожан» с первых до последних минут встречи.

Дубль Делапа и ответ Шерки: крутые повороты в игре

В матче, прошедшем на стадионе «Сити Граунд», хозяева поля с первых минут начали оказывать активное давление и оформили неожиданный результат:

  • Быстрые атаки «Фореста»: Уже на 6-й минуте встречи Кунья открыл счет, выведя хозяев вперед — 1:0. Вскоре, на 18-й минуте, Лиам Делап увеличил разрыв в счете — 2:0;

  • Искорка надежды от Шерки: Активизировавшийся в начале второго тайма «Сити» сократил отставание благодаря голу, забитому Райяном Шерки на 52-й минуте — 2:1;

  • Гол, поставивший точку: Однако на 73-й минуте в ходе контратаки все тот же Лиам Делап оформил дубль, закрепив уверенную победу «лесников» со счетом 3:1.

Хусанов 90 минут на поле и изменения в составе

«Манчестер Сити» под руководством Марески привлек к этой встрече ряд лидеров:

  • Хусанов отыграл весь матч в обороне: Абдукодир Хусанов вышел в основном составе в центре защиты вместе с Рубеном Диашем и Марком Гехи, проведя полный матч;

  • Замены Марески в перерыве: Чтобы вернуть контроль над игрой, тренер уже в начале второго тайма выпустил Нунеса вместо Гехи и О'Райли вместо Гвардиола, позже на поле появился и Фоден, но эти попытки не помогли сравнять счет;

  • Холанд и Доку были остановлены: Несмотря на то, что Эрлинг Холанд и Жереми Доку активно действовали в атаке, оборона «Ноттингема» не дала им серьезной свободы.

Ситуация в турнирной таблице

Несмотря на это поражение, «Манчестер Сити» с 21 очком сохраняет за собой 2-ю строчку таблицы. «Ноттингем Форест», одержавший крупную победу, довел количество своих очков до 9 и поднялся на 16-е место.

Английская Премьер-лигаМанчестер СитиАбдукодир ХусановНоттингем Форест
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлен стартовый состав «Манчестер Сити» на 10-й тур — Хусанов в основе!Объявлен стартовый состав «Манчестер Сити» на 10-й тур — Хусанов в основе!Вчера 22:03Абдукодир Хусанов впечатлил болельщиков «Этихада» в матче против «Брайтона» (видео)Абдукодир Хусанов впечатлил болельщиков «Этихада» в матче против «Брайтона» (видео)1 ноября 18:06Как английские СМИ оценили Абдукодира Хусанова и звезд «Сити»? (видео)Как английские СМИ оценили Абдукодира Хусанова и звезд «Сити»? (видео)31 октября 23:00Неожиданная сенсация на «Этихаде»: «Брайтон» победил «Манчестер Сити»Неожиданная сенсация на «Этихаде»: «Брайтон» победил «Манчестер Сити»31 октября 22:09Абдукадыр Хусанов в основном составе: «Манчестер Сити» готовится к матчу против «Брайтона»Абдукадыр Хусанов в основном составе: «Манчестер Сити» готовится к матчу против «Брайтона»31 октября 19:50Английские эксперты высоко оценили игру Абдукодира Хусанова против «Лейпцига» (видео)Английские эксперты высоко оценили игру Абдукодира Хусанова против «Лейпцига» (видео)5 ноября 10:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере
Путь для Хусанова открыт? Британская пресса проанализировала его будущее в Манчестере