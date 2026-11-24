Marvel Studios представила финальный трейлер долгожданного фильма «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday). Премьера новой картины о супергероях запланирована на 18 декабря 2026 года. Об этом сообщила официальная страница Disney.

В этом масштабном проекте киновселенной Marvel Мстители, Люди Икс и представители Фантастической четверки объединятся против общей угрозы — Доктора Дума. Также в фильме примут участие герои Ваканды.

Главного злодея — Доктора Дума — сыграет Роберт Дауни-младший, ранее исполнявший роль Железного человека в фильмах Marvel. На этот раз актер предстанет перед зрителями в совершенно ином образе.

Режиссерами фильма стали Энтони и Джо Руссо, которые ранее сняли картины «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War) и «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame).

Выход фильма «Мстители: Судный день» в кинотеатрах запланирован на 18 декабря 2026 года.