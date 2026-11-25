Певец Имрон представил своим поклонникам новую песню под названием «Sevganingni bilmay qolasan» («Не замечаешь, как любишь»). Артист опубликовал трек на своем YouTube-канале 24 ноября.

Новая композиция сразу после выхода привлекла внимание слушателей. Видео за короткое время набрало множество просмотров и вызвало большой интерес у аудитории. Под ним оставляют теплые отзывы и положительные комментарии о песне и исполнении.

В видеоклипе на эту композицию одну из главных ролей исполнила актриса Ситора Худойназарова. Сюжет клипа и образы в нем служат для того, чтобы еще более эмоционально передать содержание песни.

Новое творчество Имрона тепло принимается фанатами. Слушатели делятся своими впечатлениями о песне «Sevganingni bilmay qolasan» в социальных сетях.