Узбекистан вошел в число самых безопасных стран для путешествий в 2027 году. Как сообщает UZ24, международное издание CEOWORLD Magazine высоко оценило стабильную ситуацию, общественный порядок и спокойную обстановку в стране.

В рейтинге Travel Safety Ranking, опубликованном изданием 23 ноября 2026 года, Узбекистан занял 27-е место среди 198 стран и территорий. Страна набрала 81,03 балла из 100 возможных и была включена в список государств с «очень высоким» уровнем безопасности.

В рейтинге Узбекистан показал лучший результат среди стран Центральной Азии. Соседние государства расположились на следующих позициях:

• Казахстан — 44-е место;

• Туркменистан — 57-е место;

• Кыргызстан — 65-е место;

• Таджикистан — 73-е место.

Узбекистан также занял более высокую позицию, чем ряд популярных туристических направлений. В частности, Австралия в рейтинге находится на 29-м месте, а Канада — на 34-м.

Уровень безопасности страны находит отражение и в других международных показателях. По результатам Global Peace Index 2026 года Узбекистан был включен в число мирных стран мира.

Ранее Государственный департамент США также включил Узбекистан в список безопасных направлений для американских туристов. Поездкам в страну присвоен первый уровень рекомендаций. Это означает, что от туристов требуется соблюдение обычных мер предосторожности. В системе США существует всего четыре уровня предупреждений, и первый уровень означает самый низкий риск.

CEOWORLD Magazine — международное онлайн-издание, специализирующееся на темах бизнеса, экономики, финансов, технологий и путешествий. По данным издания, его аудитория охватывает более 12,4 миллиона читателей в более чем 180 странах мира.