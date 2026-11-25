Невидимая скульптура под названием «Ио Соно» («Я есть»), созданная итальянским художником Сальваторе Гарау, была продана за 15 тысяч евро — по курсу на тот момент это составило 18 300 долларов. Примечательно, что произведение искусства не имеет физической формы. Об этом сообщили издания "АртНет" и "Ле Монде".

Инцидент произошел в мае 2021 года на итальянском аукционе Арт-Рите. Вместо самого произведения покупателю был передан сертификат подлинности, подписанный художником. Также ему были предоставлены специальные инструкции по демонстрации скульптуры.

Согласно указаниям Гарау, «Ио Соно» должна быть размещена в частном доме на свободном пространстве размером примерно 150 × 150 сантиметров, которое ничем не загромождено. То есть для демонстрации работы в комнате выделяется определенная зона, но никаких видимых предметов там не будет.

По мнению художника, искусство состоит не только из того, что можно увидеть глазами или потрогать руками. Согласно его идее, пустота также может обретать определенный смысл через человеческое воображение, мысли и восприятие.

Таким образом, человек, купивший «Ио Соно», заплатил не за материальную скульптуру, а за идею художника и ее художественную интерпретацию.

Для справки: Гарау и ранее представлял работы в подобном направлении. Его другая невидимая скульптура под названием «Буддха ин контемплазионе» была выставлена на площади Ла Скала в Милане. Территория, где находилось это произведение, была обозначена белым квадратом, нарисованным на земле.