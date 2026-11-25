Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду довел количество голов за свою карьеру до 987. 24 ноября он успешно реализовал пенальти в матче 5-го тура элитного турнира Лиги чемпионов АФК против катарского клуба «Аль-Садд».

На 13-й минуте встречи Роналду поразил ворота соперника, выведя «Аль-Наср» вперед. Однако на 22-й минуте Мохаммед Ваад сравнял счет. А на 52-й минуте гол Жоау Феликса принес победу клубу из Саудовской Аравии.

В компенсированное время первого тайма Мохаммед Ваад получил прямую красную карточку и покинул поле. В результате «Аль-Садд» провел оставшуюся часть матча в меньшинстве.

Таким образом, «Аль-Наср» на своем поле обыграл «Аль-Садд» со счетом 2:1. После этой победы клуб из Саудовской Аравии довел количество очков до 9 и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западного региона. «Аль-Садд» с 2 очками остался на 14-й строчке.

Для 41-летнего Криштиану Роналду этот гол стал 987-м в карьере. Таким образом, ему осталось забить еще 13 голов, чтобы достичь отметки в 1000 мячей в истории футбола.

Свой следующий матч «Аль-Наср» проведет 8 декабря против катарской команды «Аль-Гарафа».