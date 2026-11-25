Турецкая актриса Ханде Эрчел отметила 33-летие (фото, видео)
Известная турецкая актриса Ханде Эрчел 24 ноября отметила свое 33-летие. Она поделилась с поклонниками фотографиями и видео, опубликованными на своей странице в Instagram.
В честь праздника актриса выложила снимок с цветами, встретив новый год своей жизни. Ее пост за короткое время собрал множество комментариев. Поклонники поздравляют Ханде Эрчел с днем рождения, желая ей счастья, здоровья и творческих успехов.
Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в турецком городе Бандырма. Она изучала традиционное турецкое искусство в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. В 2012 году приняла участие в конкурсе красоты в Азербайджане, где заняла второе место.
Актриса стала широко известна публике благодаря ролям в сериалах «Дочери Гюнеш» (Güneşin Kızları, 2015–2016) и «Любовь не понимает слов» (Aşk Laftan Anlamaz, 2016–2017). Позже она также снялась в сериалах «Постучись в мою дверь» (Sen Çal Kapımı, 2020–2021) и «Совершенно другой» (Bambaşka Biri, 2023–2024).
В 2024 году Ханде Эрчел исполнила роль в историческом фильме «Опьяненные любовью» (Mevlana: Mest-i Aşk), а в 2025 году — в романтической картине «Оставь ветру» (Rüzgara Bırak). Этот фильм также был показан на платформе Netflix.
А по какой роли в фильме или сериале вы узнали Ханде Эрчел? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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