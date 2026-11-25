Известная турецкая актриса Ханде Эрчел 24 ноября отметила свое 33-летие. Она поделилась с поклонниками фотографиями и видео, опубликованными на своей странице в Instagram.

В честь праздника актриса выложила снимок с цветами, встретив новый год своей жизни. Ее пост за короткое время собрал множество комментариев. Поклонники поздравляют Ханде Эрчел с днем рождения, желая ей счастья, здоровья и творческих успехов.

Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в турецком городе Бандырма. Она изучала традиционное турецкое искусство в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. В 2012 году приняла участие в конкурсе красоты в Азербайджане, где заняла второе место.