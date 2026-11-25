Центральный банк Узбекистана опубликовал цены продажи мерных золотых слитков на 25 ноября 2026 года.

Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:

5 грамм — 8 320 000 сумов;

10 грамм — 16 640 000 сумов;

20 грамм — 33 280 000 сумов;

50 грамм — 83 200 000 сумов;

100 грамм — 166 400 000 сумов.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех коммерческих банков Узбекистана.