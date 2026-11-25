В Узбекистане 25 ноября снизились цены на золотые слитки
Экономика1 мин чтения4
Центральный банк Узбекистана опубликовал цены продажи мерных золотых слитков на 25 ноября 2026 года.
Стоимость золотых слитков установлена следующим образом:
5 грамм — 8 320 000 сумов;
10 грамм — 16 640 000 сумов;
20 грамм — 33 280 000 сумов;
50 грамм — 83 200 000 сумов;
100 грамм — 166 400 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех коммерческих банков Узбекистана.
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