В Узбекистане годовые курсы подготовки к школе для 6-летних детей будут организованы бесплатно в государственных детских садах и школах. В настоящее время 98 процентов детей охвачены этим образованием. Планируется создание дополнительных групп и мест для привлечения оставшихся детей к подготовительным курсам.

Где будут организованы курсы подготовки к школе?

Годовые подготовительные группы будут открыты в детских садах и свободных классах школ. В отдаленных районах, где нет детского сада или школы, группы могут быть организованы в центрах «Келажак», техникумах и других объектах социальной сферы.

Такие здания должны соответствовать санитарным, противопожарным и образовательным требованиям. Группы будут функционировать только в местах, прошедших соответствующие проверки.

Сколько 6-летних детей готовятся к школе?

В настоящее время в стране 98 процентов 6-летних детей — 726 тысяч 921 ребенок — охвачены подготовкой к школе.

66,2 процента из них обучаются в детских садах, 29,1 процента — в школах, а остальные — в краткосрочных и мобильных группах.

За последние семь лет охват подготовкой к школе вырос с 37 до 98 процентов.

Кто будет обучать детей?

В подготовительных группах детских садов занятия проводят воспитатели, а в группах, организованных в школах — специально привлеченные педагоги.

На подготовительных курсах могут преподавать педагоги-воспитатели с высшим образованием, а также студенты выпускных курсов высших учебных заведений по направлению дошкольного образования. Учителя школ не будут отвлекаться от своих основных уроков для работы в подготовительных группах.

Будут ли родители платить за подготовительные курсы?

Годовая подготовка к школе в государственных школах и детских садах организуется бесплатно. Если родители выберут обучение ребенка в частной образовательной организации, эта услуга может быть платной на договорной основе.

Чему будут обучать детей?

Для всех подготовительных групп действует единая образовательная программа. Занятия организуются на основе игровой методики, направленной на развитие у детей:

физического развития;

навыков речи и общения;

подготовки к чтению и письму;

способностей к мышлению и познанию;

творческого потенциала.

Когда охват будет доведен до 100 процентов?

К 2027 году поставлена цель полностью охватить 6-летних детей подготовкой к школе. Для этого необходимо создать около 800 дополнительных групп и около 20 тысяч мест. Необходимые расходы предусмотрены в параметрах государственного бюджета на 2027 год.

Также рассматривается законопроект о внедрении годовой подготовки к школе как начального этапа обязательного общего среднего образования. Обсуждаются вопросы интеграции этого этапа в систему образования, совершенствования программ и их гармонизации с начальным образованием.