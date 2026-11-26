В социальных сетях распространились видеоролики, на которых молодой человек из Узбекистана по имени Б. привез на рынок свою лошадь, которую долгое время растил с любовью, чтобы продать её. Кадры, демонстрирующие привязанность животного к хозяину и его нежелание расставаться, привлекли внимание многих пользователей.

На видео видно, как парень привозит лошадь на рынок для продажи. Однако животное, словно не желая отпускать хозяина, подталкивает его головой и пытается увести обратно с рынка. Лошадь ластится к мужчине и не отходит от него ни на шаг.

Один из очевидцев, наблюдавший за этой сценой, спрашивает парня: «Как можно не полюбить это существо, когда оно так играет со своим хозяином? Почему вы вообще решили её продать?»

На что парень отвечает: «Деньги понадобились, брат».

Эти видео были тепло встречены пользователями социальных сетей. Многие отмечают искреннюю любовь лошади к своему владельцу, рассуждая о преданности животных и особой связи между человеком и лошадью.

Некоторые наблюдатели выражают надежду, что парень всё же не продаст свою лошадь.

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