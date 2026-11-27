«Последний ход сделал, когда оставалось 7 секунд!»: о 3-й партии Синдарова против Гукеша...
Третья партия матча за шахматную корону с призовым фондом 2 500 000 долларов США также завершилась вничью. Действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу, играя черными фигурами, сумел сохранить равновесие. На пресс-конференции после встречи победитель Турнира претендентов Жавохир Синдаров поделился мыслями о деталях партии и своих ходах под давлением.
«Сыграть вничью сложнее, чем играть на победу»
Узбекский гроссмейстер признался, что в конце партии на часах оставалось всего 7 секунд, а дебютная подготовка соперника была на высоком уровне:
«Последний ход сделал, когда оставалось 7 секунд! Мне нужно поработать над некоторыми вещами, но в целом я рад, что в той сложной ситуации удалось сыграть вничью. Сыграть вничью сложнее, чем играть на победу, но я все равно рад, что сегодня хорошо сыграл!
Я думал, что у меня очень хорошая позиция, но на самом деле мой соперник был хорошо подготовлен. Я просто пытался найти возможности, так как играл белыми, но начал понимать, что позиция в игре полностью равная», — сказал Жавохир Синдаров.
Основные цифры матча
Показатели
Детали
Участники
Жавохир Синдаров (победитель Турнира претендентов) — Гукеш Доммараджу (действующий чемпион мира)
Результат 3-й партии
Ничья (Синдаров играл белыми фигурами)
Время на последнем ходу
7 секунд (время, оставшееся на часах Синдарова)
Общий призовой фонд
2 500 000 долларов США
Как вы думаете, сможет ли Жавохир Синдаров, сохранивший хладнокровие даже при 7 секундах на часах, прорвать оборону Гукеша Доммараджу в следующих партиях?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за борьбой гордости узбекских шахмат за звание чемпиона мира!
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