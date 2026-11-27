Третья партия матча за шахматную корону с призовым фондом 2 500 000 долларов США также завершилась вничью. Действующий чемпион мира, индиец Гукеш Доммараджу, играя черными фигурами, сумел сохранить равновесие. На пресс-конференции после встречи победитель Турнира претендентов Жавохир Синдаров поделился мыслями о деталях партии и своих ходах под давлением.

«Сыграть вничью сложнее, чем играть на победу»

Узбекский гроссмейстер признался, что в конце партии на часах оставалось всего 7 секунд, а дебютная подготовка соперника была на высоком уровне: