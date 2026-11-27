В Узбекистане планируется организовать официальную службу телохранителей (личной охраны) для инвесторов, иностранных туристов и предпринимателей. Об этой инициативе было сообщено 26 ноября 2026 года на презентации, посвященной повышению качества и охвата охранных услуг, проведенной для президента Шавката Мирзиёева.

Телохранители и 8 новых современных видов услуг

В рамках реформирования сферы предложено внедрить 8 современных видов услуг в дополнение к существующим 6 традиционным охранным услугам:

Личная безопасность (Телохранители): Предоставление услуг личной охраны иностранным туристам, инвесторам, предпринимателям и официальным делегациям. Это включает предварительную оценку потенциальных рисков во время поездки, обеспечение безопасности по маршруту и оказание оперативной помощи в чрезвычайных ситуациях.

Охрана общественного порядка на мероприятиях: Запуск услуг по обеспечению безопасности и порядка на семейных торжествах и других массовых мероприятиях.

Охрана новых и сезонных объектов: Категория охраняемых объектов будет расширена с 13 до 24, также будет внедрена система охраны объектов, функционирующих сезонно.

Искусственный интеллект, дроны и платформа «Цифровая охрана»

Для снижения человеческого фактора и повышения оперативности в системе охраны будут широко применяться передовые технологии:

Направление Внедряемые новшества и возможности Платформа «Цифровая охрана» Будет запущена единая платформа, объединяющая пять существующих информационных систем. Через нее можно будет заключать электронные договоры, отслеживать платежи онлайн и контролировать передвижение групп быстрого реагирования. Искусственный интеллект и дроны Технологии искусственного интеллекта будут использоваться для заблаговременного выявления потенциальных угроз, а беспилотные летательные аппараты (дроны) — для наблюдения за объектами с воздуха. Виртуальная система SOS В рамках концепции «Умный и безопасный дом» в жилых помещениях будут установлены устройства наблюдения, а также создана система виртуального SOS, позволяющая вызывать экстренную помощь нажатием одной кнопки на смартфоне.

Как вы считаете, насколько внедрение официальной службы телохранителей, контроля с помощью дронов и системы «виртуального SOS» улучшит инвестиционный климат и безопасность туризма в стране?

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