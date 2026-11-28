Кадры, на которых афганские узбеки танцуют под звуки песен, пронизанных духом национального возрождения, вызвали широкое обсуждение в социальных сетях. На видео можно увидеть, как участники просветительского мероприятия, организованного по случаю Дня узбекского языка (29 мезан — 21 октября), с приподнятым настроением исполняют национальный танец.

Национальные костюмы, призыв к возрождению и жест «бозкурт»

Сцены, запечатленные на видео, обладают особым национальным колоритом и глубоким символическим смыслом:

Национальная одежда: Большинство мужчин и юношей в кругу одеты в традиционные узбекские полосатые и сине-зеленые зарбоф чапаны , а также национальные тюбетейки с красным узором. Некоторые участники украсили мероприятие национальными чалмами и яктаками.

Символ тюркского единства: В одном из кадров видно, как молодой человек в тюбетейке показывает рукой жест, считающийся символом единства и гордости тюркских народов (знак волка).

Праздничная атмосфера: На стене зала висит большой баннер с надписью "29 мезан — С Днем узбекского языка!". Присутствующие аплодируют, поддерживая танцующих, и снимают происходящее на свои телефоны.

Призыв в тексте песни: «Если считаешь себя ребенком земли по имени Туркестан...»

В тексте песни, побудившей участников к зажигательному танцу, звучат пламенные строки, призывающие нацию к пробуждению, самосознанию, достойному наследованию предков и сохранению родного языка:

«Открой глаза, мой узбек, вставай теперь, проснись теперь, Вступай в ряды моего друга, пусть даже ценой жизни. Когда ты в рабстве, требуй свободы, Подобно другим народам, построй независимую Родину. Кем были твои предки? Знай, кто ты сегодня. Если не хочешь отдавать другому, чужаку свое слово, Если считаешь себя ребенком земли по имени Туркестан, Подними голову теперь, открой глаза, себя...»

Детали мероприятия и кадров

Показатели Детали Участники Афганские узбеки — молодежь и пожилые аксакалы Национальные символы Узбекские национальные чапаны, тюбетейки, чалмы и жест тюркского единства Атмосфера и повод Просветительское собрание под лозунгом "29 мезан — День узбекского языка" Содержание песни Призыв к национальному возрождению, самосознанию, верности языку и исторической памяти

Что вы думаете о такой высокой любви и преданности афганских узбеков своим национальным костюмам, языку и культуре?

Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим трогательным видео наших соотечественников, которые, в какой бы точке мира они ни находились, не забывают о своей узбекской идентичности и родном языке, со своими близкими!