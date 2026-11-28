Telegram предупредил владельцев iPhone, использующих старые версии операционной системы iOS, о том, что они могут стать мишенью для массовых кибератак. Основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что в некоторых случаях для несанкционированного доступа к смартфону достаточно просто открыть вредоносный веб-сайт. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Кс.

«Пользователи iPhone подвергаются массовым хакерским атакам. Если ваша версия iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные находятся под угрозой. Чтобы взломать телефон, может быть достаточно просто открыть какой-нибудь сайт. Мы рассылаем это предупреждение всем нашим пользователям, использующим старые версии iOS», — написал Павел Дуров.

В предупреждении, разосланном Telegram пользователям, также подчеркивается, что в старых версиях операционной системы существует ряд уязвимостей в системе безопасности. Такие недостатки могут создать для киберпреступников возможность доступа к устройству, в результате чего личные данные, переписка и аккаунты пользователей могут оказаться под угрозой.

В связи с этим мессенджер порекомендовал владельцам iPhone установить последнее доступное обновление операционной системы iOS для обеспечения безопасности своих устройств. Это позволит устранить выявленные в системе уязвимости и снизить риск возможных кибератак.

Ранее компания Apple также неоднократно выпускала специальные обновления для устранения проблем безопасности, связанных с процессом обработки веб-контента. В частности, в марте 2025 года компания рекомендовала установить версию iOS 18.3.2. С помощью этого обновления была устранена проблема безопасности, выявленная в движке браузера ВебКит.

По данным Apple, специально подготовленный вредоносный веб-контент мог позволить выйти за пределы защищенной среды браузера. Компания также сообщила, что эта уязвимость могла быть использована в сложных кибератаках против некоторых лиц, использующих версии iOS до 17.2.

Реклама

Кроме того, в июле 2026 года Apple представила обновление iOS 26.6, которое содержало около 90 исправлений, связанных с безопасностью. Издание «Форбес», ссылаясь на экспертов в области кибербезопасности, сообщило, что среди этих обновлений также были исправления, направленные на устранение уязвимостей, связанных с движком ВебКит.

Эксперты подчеркивают важность своевременного обновления операционной системы смартфона в таких случаях. Поскольку недостатки безопасности, сохраняющиеся в старых версиях, могут негативно повлиять на защиту личных данных и другой важной информации на устройстве.