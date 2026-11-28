Кубок мира. Феруза Казакова отправила японскую соперницу в нокдаун и одержала победу
В рамках стартовавшего в Ташкенте финального этапа Кубка мира по боксу представительница женской сборной Узбекистана Феруза Казакова успешно провела свой первый поединок. Наша соотечественница, выступающая в весовой категории до 51 кг, вышла на ринг против японки Юны Нишинаки.
Нокдаун и единогласная победа
На протяжении всего боя Феруза Казакова владела значительным преимуществом над соперницей. Наша боксерша сумела отправить японскую спортсменку в нокдаун и в итоге одержала уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5:0.
Детали боя
Показатели
Официальные данные
Соревнование
Финальный этап Кубка мира по боксу (Ташкент)
Весовая категория
-51 кг (среди женщин)
Пара
Феруза Казакова (Узбекистан) — Юна Нишинака (Япония)
Итоговый результат
5:0 (Феруза Казакова прошла в следующий этап)
Примечательный момент
В ходе боя соперница была отправлена в нокдаун
Как вы считаете, сможет ли Феруза Казакова, одержавшая яркую победу над японской соперницей, завоевать чемпионский титул в весовой категории до 51 кг на Кубке мира в Ташкенте?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с близкими, которые следят за узбекским боксом и важнейшими результатами проходящего в Ташкенте Кубка мира!
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