В рамках стартовавшего в Ташкенте финального этапа Кубка мира по боксу представительница женской сборной Узбекистана Феруза Казакова успешно провела свой первый поединок. Наша соотечественница, выступающая в весовой категории до 51 кг, вышла на ринг против японки Юны Нишинаки.

Нокдаун и единогласная победа

На протяжении всего боя Феруза Казакова владела значительным преимуществом над соперницей. Наша боксерша сумела отправить японскую спортсменку в нокдаун и в итоге одержала уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Детали боя

Показатели Официальные данные Соревнование Финальный этап Кубка мира по боксу (Ташкент) Весовая категория -51 кг (среди женщин) Пара Феруза Казакова (Узбекистан) — Юна Нишинака (Япония) Итоговый результат 5:0 (Феруза Казакова прошла в следующий этап) Примечательный момент В ходе боя соперница была отправлена в нокдаун

Как вы считаете, сможет ли Феруза Казакова, одержавшая яркую победу над японской соперницей, завоевать чемпионский титул в весовой категории до 51 кг на Кубке мира в Ташкенте?

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