Индийский депутат устроил грандиозный скандал, пригласив на свадьбу дочери 400 тысяч гостей
Депутат законодательного собрания штата Бихар, одного из самых бедных регионов Индии, Ананта Сингх провел свадьбу своей дочери Шиванги Сингх с небывалым размахом и роскошью. Торжества, длившиеся пять дней, посетили около 400 тысяч гостей.
Площадь 2,5 гектара, 500 поваров и вертолетные площадки
Согласно сообщениям СМИ, свадебная церемония заняла территорию в 2,5 гектара. Для обслуживания гостей были привлечены 500 поваров, которые приготовили сотни тысяч порций традиционных сладостей и блюд. На мероприятие также стекались тысячи местных жителей, желавших бесплатно поесть.
В настоящее время личность хозяина свадьбы — депутата Ананты Сингха — находится в центре внимания общественности и прессы. По имеющимся данным, в отношении него ведется следствие и судебные разбирательства по более чем 20 (в некоторых источниках — 28) уголовным делам, включая такие тяжкие преступления, как убийство, покушение на убийство и вымогательство.
Основные детали роскошной свадьбы
Показатели
Официальные данные и информация СМИ
Хозяин свадьбы
Ананта Сингх — депутат штата Бихар, Индия
Продолжительность и площадь
Длилась 5 дней, заняла площадь 2,5 гектара
Количество гостей
Около 400 тысяч человек (включая тысячи людей, пришедших ради бесплатной еды)
Организационный масштаб
500 поваров, построены специальные вертолетные площадки для ВИП-гостей
Правовой статус депутата
Находится под следствием по более чем 20 делам, включая убийство и вымогательство
Как вы считаете, как следует оценивать проведение чиновниками подобных пышных свадеб на 400 тысяч человек в регионе, где большая часть населения живет в условиях социальных трудностей?
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