Депутат законодательного собрания штата Бихар, одного из самых бедных регионов Индии, Ананта Сингх провел свадьбу своей дочери Шиванги Сингх с небывалым размахом и роскошью. Торжества, длившиеся пять дней, посетили около 400 тысяч гостей.

Площадь 2,5 гектара, 500 поваров и вертолетные площадки

Согласно сообщениям СМИ, свадебная церемония заняла территорию в 2,5 гектара. Для обслуживания гостей были привлечены 500 поваров, которые приготовили сотни тысяч порций традиционных сладостей и блюд. На мероприятие также стекались тысячи местных жителей, желавших бесплатно поесть.

В настоящее время личность хозяина свадьбы — депутата Ананты Сингха — находится в центре внимания общественности и прессы. По имеющимся данным, в отношении него ведется следствие и судебные разбирательства по более чем 20 (в некоторых источниках — 28) уголовным делам, включая такие тяжкие преступления, как убийство, покушение на убийство и вымогательство.