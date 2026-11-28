Энди Крус победил Артура Субханкулова и стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе
В российском городе Уфа прошел вечер профессионального бокса. В главном бою вечера известный кубинский боксер Энди Крус вышел на ринг против представителя хозяев Артура Субханкулова, одержал победу раздельным решением судей и завоевал вакантный (свободный) чемпионский пояс IBF в легком весе.
Драматичный поединок с нокдаунами и снятием очка
На протяжении 12-раундового противостояния кубинский боксер мастерски уклонялся от атак соперника, активно и точно действуя на контратаках. Бой был полон острых моментов:
2-й раунд: Артур Субханкулов потерял равновесие и упал на ринг.
8-й раунд: Оба боксера оказались в нокдауне во время обмена ударами.
10-й раунд: С российского боксера было снято 1 очко за запрещенный удар по затылку.
Протокол боя и решение судей
По окончании боя мнения судей разделились — один отдал преимущество местному спортсмену, а двое других зафиксировали уверенную победу кубинского боксера:
Показатели
Официальные данные
Место проведения
город Уфа, Россия
Весовая категория и титул
Вакантный чемпионский пояс IBF в легком весе
Пара
Энди Крус (Куба) — Артур Субханкулов (Россия)
Судейские записки
112–114 (в пользу Субханкулова), 116–110 и 116–110 (в пользу Круса)
Итоговый результат
Энди Крус победил раздельным решением судей (Сплит Декисион)
Как вы считаете, сможет ли Энди Крус, завоевавший чемпионский пояс IBF в легком весе, доказать свое превосходство в боях против других ведущих звезд этого дивизиона?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой новостью с близкими, которые следят за последними чемпионскими боями в мире профессионального бокса!
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