В российском городе Уфа прошел вечер профессионального бокса. В главном бою вечера известный кубинский боксер Энди Крус вышел на ринг против представителя хозяев Артура Субханкулова, одержал победу раздельным решением судей и завоевал вакантный (свободный) чемпионский пояс IBF в легком весе.

Драматичный поединок с нокдаунами и снятием очка

На протяжении 12-раундового противостояния кубинский боксер мастерски уклонялся от атак соперника, активно и точно действуя на контратаках. Бой был полон острых моментов:

2-й раунд: Артур Субханкулов потерял равновесие и упал на ринг.

8-й раунд: Оба боксера оказались в нокдауне во время обмена ударами.

10-й раунд: С российского боксера было снято 1 очко за запрещенный удар по затылку.

Протокол боя и решение судей

По окончании боя мнения судей разделились — один отдал преимущество местному спортсмену, а двое других зафиксировали уверенную победу кубинского боксера:

Показатели Официальные данные Место проведения город Уфа, Россия Весовая категория и титул Вакантный чемпионский пояс IBF в легком весе Пара Энди Крус (Куба) — Артур Субханкулов (Россия) Судейские записки 112–114 (в пользу Субханкулова), 116–110 и 116–110 (в пользу Круса) Итоговый результат Энди Крус победил раздельным решением судей (Сплит Декисион)

Как вы считаете, сможет ли Энди Крус, завоевавший чемпионский пояс IBF в легком весе, доказать свое превосходство в боях против других ведущих звезд этого дивизиона?

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