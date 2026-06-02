Подросток упал с крыши 9-этажного дома

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Подросток упал с крыши 9-этажного дома
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В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент — двое подростков пытались забраться на крышу 9-этажного дома. На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлено, как один из них сорвался с высоты.

Выяснилось, что подростки и ранее неоднократно пытались проникнуть в это здание и заранее готовились к подъему на крышу. Они пытались обойти меры безопасности.

По словам очевидцев, все произошло очень быстро — потеряв равновесие, подросток упал вниз. К сожалению, этот инцидент стоил ему жизни.

Отмечается, что подобные случаи среди молодежи часто связаны с сильным любопытством, стремлением к экстремальным действиям и желанием рисковать. В связи с этим родителям напоминают о важности усиления контроля за детьми и предупреждения их об опасных местах.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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