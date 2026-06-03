Пожар в отеле Дели унес жизни 21 человека

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Пожар в отеле Дели унес жизни 21 человека
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Крупный пожар в столице Индии Дели унес жизни многих людей. Сообщается, что в результате трагедии погибли не менее 21 человека.

По сообщению агентства Reuters со ссылкой на данные полиции, инцидент произошел 3 июня в одном из отелей района Малвия Нагар в южной части города.

Как стало известно, в отеле также проживали иностранные граждане, прибывшие для лечения в близлежащие медицинские учреждения. Сообщается, что среди жертв более 15 иностранцев.

Местные власти называют этот инцидент одним из самых сильных пожаров в Дели за последние годы. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось спасти жизни не менее 40 человек.

По предварительным данным, пожар мог начаться в ресторане Лемон Грин, расположенном на первом этаже отеля. В настоящее время ведется расследование для установления точных причин происшествия.

По словам представителя местной администрации Джитендры Кумара, в качестве основной версии рассматриваются факторы, связанные с деятельностью ресторана.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «глубокой трагедией». Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Кроме того, правительство объявило о выделении финансовой помощи в размере 2 лакхов рупий родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.

ДелиИндияReutersНарендра МодиДжитендра Кумар
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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