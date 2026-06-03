Пожар в отеле Дели унес жизни 21 человека
Крупный пожар в столице Индии Дели унес жизни многих людей. Сообщается, что в результате трагедии погибли не менее 21 человека.
По сообщению агентства Reuters со ссылкой на данные полиции, инцидент произошел 3 июня в одном из отелей района Малвия Нагар в южной части города.
Как стало известно, в отеле также проживали иностранные граждане, прибывшие для лечения в близлежащие медицинские учреждения. Сообщается, что среди жертв более 15 иностранцев.
Местные власти называют этот инцидент одним из самых сильных пожаров в Дели за последние годы. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось спасти жизни не менее 40 человек.
По предварительным данным, пожар мог начаться в ресторане Лемон Грин, расположенном на первом этаже отеля. В настоящее время ведется расследование для установления точных причин происшествия.
По словам представителя местной администрации Джитендры Кумара, в качестве основной версии рассматриваются факторы, связанные с деятельностью ресторана.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «глубокой трагедией». Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Кроме того, правительство объявило о выделении финансовой помощи в размере 2 лакхов рупий родственникам погибших и 50 тысяч рупий пострадавшим.
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