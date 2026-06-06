Девочка, усыновленная в 12 лет, оказалась 37-летней женщиной

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Девочка, усыновленная в 12 лет, оказалась 37-летней женщиной

В Бразилии произошло крайне удивительное и скандальное событие. Выяснилось, что 37-летняя женщина обманывала семью в течение почти 14 месяцев, выдавая себя за 12-летнюю девочку, сбежавшую от насилия.

Как оказалось, она представилась беззащитным ребенком, нуждающимся в помощи, и завоевала доверие семьи. Семья проявила к ней заботу, предоставила жилье и долгое время считала ее несовершеннолетней.

Однако со временем начали возникать подозрительные обстоятельства. В ходе проверки были раскрыты ее настоящий возраст и личность.

В ходе расследования выяснилось, что эта женщина ранее также обманывала людей в других регионах схожим образом. Она пыталась завоевать доверие, представляясь несовершеннолетней под различными предлогами.

В настоящее время она задержана правоохранительными органами, ведется следствие. Это событие вызвало широкое обсуждение в социальных сетях и удивило многих.

Бразилия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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