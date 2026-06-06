В Греции впервые приняли женщин-добровольцев в армию

Министерство обороны Греции внесло важные изменения в армию в рамках новой программы. На начальном этапе в ряды Вооруженных сил были приняты 72 женщины-добровольца.

Согласно этой новой инициативе, женщины в возрасте от 20 до 26 лет получили возможность пройти 12-месячную добровольную военную службу. Они проходят ту же программу подготовки, что и мужчины-военнослужащие, и полностью соблюдают все армейские правила и уставы.

Участники, успешно завершившие процесс подготовки, распределяются по назначенным военным подразделениям и впоследствии получают статус военнослужащих запаса. Это означает, что в будущем они займут важное место в системе обороны страны.

Правительство Греции посредством этого решения ставит целью увеличить долю женщин в Вооруженных силах, укрепить кадровый потенциал армии и еще больше усилить современную систему обороны.

Эта новость вызвала большой интерес в стране и стала причиной широких обсуждений в социальных и политических кругах.