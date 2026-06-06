Аргентинские смелые болельщики проехали 17 тысяч километров на велосипедах

·42·Мир
Аргентинские смелые болельщики проехали 17 тысяч километров на велосипедах

Фото: Ла100.киенрадиос.ком

В истории мирового футбола мы слышали о многих удивительных случаях, демонстрирующих безграничную любовь и преданность болельщиков своим любимым командам. Однако упорный марш, совершенный тремя заядлыми и смелыми аргентинскими фанатами, стал настоящей сенсацией в спортивном мире. Они преодолели невероятное расстояние на велосипедах, чтобы лично поддержать свою сборную на Чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит на зеленых полях Северной Америки.

Эти преданные болельщики начали свое долгое и трудное путешествие почти год назад — 16 августа прошлого года.

10 месяцев марафона и 17 стран позади

Смелая тройка смогла преодолеть не только физическую усталость, но и различные погодные и дорожные условия на пути к цели. Их маршрут превратился в настоящее межконтинентальное путешествие:

  • Долгое путешествие: За время этого незабываемого путешествия, длившегося почти 10 месяцев, они в общей сложности 17 стран проехали через территории.

  • Пересеченные страны: Им удалось полностью пересечь на велосипедах такие страны Южной и Центральной Америки с красивым и сложным рельефом, как Аргентина, Уругвай, Боливия, Перу, Эквадор и Колумбия.

И вот, оставив позади 17 000 километров, смелые велопутешественники достигли своей заветной конечной цели. Они благополучно прибыли в город Канзас-Сити в США, где сборная Аргентины проводит свой дебютный матч на Чемпионате мира против команды Алжира.

Историческое путешествие в цифрах

Общие показатели этого незабываемого и героического путешествия точно отражены в следующей таблице:

Компоненты путешествия

Показатели и цифры

Цель болельщиков

Дата начала пути

16 августа

Добраться до крупного футбольного праздника за океаном.

Общая продолжительность путешествия

10 месяцев (почти 1 год)

Доказать бесконечную волю и любовь к футболу.

Пересеченные страны

17 стран

Расстояние от Латинской Америки до Северной Америки.

Общий пройденный путь

17 000 километров

Рекорд в истории велоспорта и футбольного фанатизма.

Высокое уважение со стороны лидеров и тренерского штаба

Самое радостное и волнующее то, что этих трех героев в Канзас-Сити с огромной радостью встретили тысячи аргентинских болельщиков, находившихся там. Такая высокая стойкость и преданность футбольных фанатов не осталась без внимания и тренерского штаба сборной Аргентины. Руководители сборной лично встретили смелых соотечественников и выразили им свою благодарность.

Комментарий Замин: Футбол — это не просто 90-минутная игра, это великая сила, объединяющая миллионы людей и побуждающая их к невообразимым подвигам. Чтобы проехать 17 тысяч километров на велосипеде, требуется не только хорошая физическая подготовка, но и железная воля, а также бесконечная страсть к команде. Прибытие этих аргентинских болельщиков в Канзас-Сити, несомненно, придаст огромный моральный дух и мотивацию игрокам сборной. Естественно, что на матче против Алжира эти смелые фанаты станут самыми яркими звездами на трибунах. Желаем удачи всем командам на Чемпионате мира!

Следите за самыми интересными событиями Чемпионата мира, удивительными новостями из жизни болельщиков и самыми горячими деталями ЧМ-2026 вместе с нами на страницах Замин!

АргентинаКанзас-СитиСШААлжир
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда сборной Ирака допрашивалась семь часов в аэропорту СШАЗвезда сборной Ирака допрашивалась семь часов в аэропорту СШАВчера, 18:58Турецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шуткиТурецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шуткиВчера, 18:27Ученые испекли хлеб с помощью микроорганизмов из 5000-летней мумииУченые испекли хлеб с помощью микроорганизмов из 5000-летней мумииВчера, 18:10Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?Вчера, 17:41Скандал из-за шутки: в Турции началось расследование против миллиардераСкандал из-за шутки: в Турции началось расследование против миллиардераВчера, 16:4412 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночьюВчера, 15:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление