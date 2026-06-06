В этом году будет наблюдаться редчайшее астрономическое явление

12 августа текущего года на небе произойдет редкое астрономическое явление — полное солнечное затмение. В это время Луна пройдет между Солнцем и Землей, полностью закрыв солнечные лучи. В результате в некоторых регионах дневное время на короткое время превратится в темноту.

По данным специалистов, полное солнечное затмение будет наблюдаться в Гренландии, Исландии, Португалии и на севере Испании. В большей части Европы, Африки и Северной Америки будет видно частичное затмение.

По словам ученых, путь затмения охватит территорию протяженностью около 8300 километров. В Гренландии это явление продлится более двух минут, а на севере Испании будет наблюдаться примерно 20 секунд.

Специалисты напоминают, что смотреть прямо на Солнце опасно, и рекомендуют наблюдать за затмением только через специальные защитные очки или солнечные фильтры.

Солнечное затмение имеет важное значение не только для любителей астрономии, но и для ученых, поскольку в ходе этого процесса изучаются солнечная корона и изменения в атмосфере Земли.