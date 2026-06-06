Скандал из-за шутки: в Турции началось расследование против миллиардера

Шутка, сказанная известным предпринимателем в Измире, вызвала крупный скандал. По данному факту прокуратура Измира начала официальное расследование.

Сообщается, что шутка предпринимателя Р.К. была расценена как оскорбление определенных слоев общества, и в рамках статьи 216 Уголовного кодекса возбуждено дело.

По данным местных СМИ, речь идет о почетном председателе «Кос Холдинг» Мустафе Рахми Коче. На церемонии открытия больницы в районе Балчова в Измире он рассказал анекдот о курдянке. Эта шутка касалась темы женского пола, этнической принадлежности и врачебной тайны.

Это высказывание широко распространилось в социальных сетях и вызвало резкую критику в обществе и политических кругах. После этого предприниматель извинился за свои слова, заявив, что не имел намерения никого обидеть.

Официальные лица также отреагировали на инцидент, подчеркнув, что подобные заявления могут разжигать вражду в обществе. В настоящее время по данному делу продолжается следствие.