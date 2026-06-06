Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?

·83·Мир
Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?

Тайные переговоры и закулисные встречи по дипломатическому урегулированию геополитического кризиса и военных действий между Россией и Украиной находятся в центре внимания мирового сообщества. Последние события стали настоящей сенсацией на международной арене. Известный российский миллиардер и предприниматель Роман Абрамович неожиданно посетил столицу Украины Киев.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко раскрыл детали этого загадочного визита и важных переговоров в своем официальном Телеграм-канале.

Тайная встреча в Киеве и письмо Путину

По словам украинского политика, приезд миллиардера в Киев — это не просто обычный визит, а своеобразный живой мост связи между лидерами двух государств:

«Согласно достоверной информации, эта встреча действительно состоялась, и речь идет именно о Романе Абрамовиче. Он лично прибыл в столицу Украины, чтобы провести лицом к лицу переговоры с президентом Владимиром Зеленским и передать от него важные сообщения и условия лидеру России Владимиру Путину».

Реакция главы Кремля: «Нам нужно провести встречу»

Об этой тайной дипломатии ранее упоминал и президент России Владимир Путин. По его словам, предприниматель по возвращении из Киева доложил Кремлю о ситуации. Российский лидер описал состоявшийся диалог следующим образом:

«Тот бизнесмен вернулся из поездки в Киев, и мы с ним встретились. По его словам, господин Зеленский сообщил ему, что для стабилизации ситуации нам необходимо провести личную встречу».

Открытое письмо, цена войны и политические условия

В основе этих переговоров лежат взаимные политические заявления лидеров двух государств. Текущие официальные позиции сторон можно более наглядно представить в следующей сводной таблице:

Политические лидеры

Основные выдвигаемые заявления и условия

Последние шаги

Владимир Зеленский

Украина заявила о способности резко повысить цену войны для России. Для прекращения военных действий требует личной встречи.

Направил официальное открытое письмо Владимиру Путину.

Владимир Путин

В текущих условиях не видит смысла и пользы в прямых переговорах с руководством Украины.

Ранее призвал Зеленского пойти на выборы.

Комментарий Замин: Возвращение такой крупной фигуры, как Роман Абрамович, на политическую сцену в качестве посредника свидетельствует о том, что стороны все же ищут пути для закулисного диалога. Безусловно, ситуация на поле боя остается напряженной, и Владимир Путин пока отвергает предложение о встрече, однако доставка прямых сообщений из Киева в Кремль не оставляет дипломатическим надеждам полностью угаснуть. Предупреждение Зеленского о повышении цены войны и требование Путина относительно выборов показывают, что подписание мирного договора в ближайшее время будет непростым. Продолжаем следить за развитием событий.

Следите за самыми резонансными геополитическими процессами на международной арене, тайными соглашениями в мире политики и самыми свежими горячими новостями мира вместе с нами на страницах Замин!

Роман АбрамовичВладимир ЗеленскийКиевВладимир ПутинОлексий Гончаренко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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