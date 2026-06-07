Шесть человек арестованы после акции «Партии тараканов»

В столице Индии Нью-Дели во время акции протеста против министра образования страны Дхармендры Прадхана были задержаны шесть участников. По данным Ассокиатед Пресс, инициатором акции стала сатирическая «Партия тараканов», которая быстро набрала популярность, собрав более 15 миллионов подписчиков в социальных сетях.

Это движение сформировалось после спорного заявления судьи Верховного суда Индии Сурьи Канта, который сравнил часть безработной молодежи с тараканами. Эти слова вызвали широкие обсуждения и протесты в обществе.

В акции приняли участие сотни граждан, включая основателя движения Абхиджита Дипке. Дипке, студент Бостонского университета и специалист по политическим коммуникациям, приехавший в Индию из США, присоединился к демонстрантам. Участники несли книги, национальные флаги, цветы и маски с изображением тараканов. Основную часть участников составили студенты и молодые специалисты.

На митинге, прошедшем в субботу, участники потребовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана на фоне скандалов, связанных с нарушениями при проведении экзаменов. Впоследствии акция переросла из протеста против проблем в сфере образования в общее выражение недовольства возможностями трудоустройства молодежи, экономическими трудностями и будущими перспективами.

По данным полиции, задержания были произведены с целью предотвращения возможных столкновений между участниками демонстрации.

В конце акции представители движения потребовали, чтобы министр образования покинул свой пост в течение семи дней.

Участники митинга скандировали лозунги «Тараканы идут — Дхармендра Прадхан уходит!» и призывали правительство серьезно обратить внимание на проблемы молодежи.