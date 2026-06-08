Президент пнул мяч, журналистка упала

Иногда даже на официальных пресс-конференциях с участием глав государств происходят неожиданные и запоминающиеся случаи. Именно такая ситуация наблюдалась на мероприятии с участием Клаудии Шейнбаум.

Как известно, Мексика является одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу ФИФА 2026. В связи с этим президент решила завершить пресс-конференцию небольшим шоу в футбольном стиле.

В конце мероприятия госпожа Шейнбаум бросила футбольные мячи в сторону журналистов. В этот момент женщина-журналист, попытавшаяся поймать мяч, потеряла равновесие и упала.

Увидев ситуацию, президент сразу протянула ей руку помощи. Журналистка быстро встала, и ей также вручили предназначенный для нее мяч.

К счастью, инцидент не привел к серьезным последствиям. Напротив, этот забавный и искренний момент широко разошелся в социальных сетях и был тепло встречен пользователями.