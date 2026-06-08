Жизнь трехлетней девочки спасена в ходе спецоперации

·47·Мир
Жизнь трехлетней девочки спасена в ходе спецоперации

В городе Гудермес Чеченской Республики сотрудники МЧС провели сложную спасательную операцию по спасению жизни трехлетней девочки.

По имеющимся данным, девочка случайно упала в глубокую яму во дворе дома. Самым опасным фактором было скопление углекислого газа внутри ямы, что создавало серьезную угрозу для жизни ребенка. Кроме того, из-за узости ямы поднять девочку напрямую было невозможно.

По этой причине спасатели разработали быстрый и безопасный план и вырыли туннель сбоку от ямы. В ходе операции один из них, надежно закрепленный на специальном страховочном тросе, спустился в яму головой вниз и помог подключить к девочке спасательное оборудование.

После сложного процесса, длившегося несколько минут, девочку осторожно подняли на поверхность и немедленно передали врачам. Сообщается, что в настоящее время ее состояние здоровья удовлетворительное.

ГудермесЧеченская РеспубликаМинистерство по чрезвычайным ситуациям
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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