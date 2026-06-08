Известный российский блогер купил дорогой суперкар Роналду

·59·Мир
Известный российский блогер купил дорогой суперкар Роналду

Совершена очередная сенсационная покупка, взбудоражившая автолюбителей и мир шоу-бизнеса. Известный предприниматель и блогер Асхаб Тамаев официально объявил, что лично приобрел роскошный суперкар «Bugatti», принадлежащий легенде мирового футбола и лидеру сборной Португалии Криштиану Роналду. Эта сделка, вызвавшая большой резонанс в социальных сетях, привлекает внимание не только сменой владельца автомобиля, но и новым мостом дружбы между двумя знаменитостями.

По инсайдерской информации, российский блогер успешно завершил все условия покупки этого уникального скоростного автомобиля из коллекции португальской звезды. Помимо официальных процедур купли-продажи, стороны взяли на себя взаимные интересные обязательства: Асхаб Тамаев и Криштиану Роналду достигли твердой договоренности о личной встрече после полного завершения матчей чемпионата мира 2026 года.

Разговоры вокруг этого крупного проекта и покупки начались задолго до этого. В первых сообщениях СМИ говорилось, что Асхаб Тамаев предложил рекордно большую сумму в 6 миллионов долларов США за любимый «железного коня» Роналду. Похоже, что этот смелый и решительный шаг блогера в итоге принес свои плоды, и футбольная звезда согласилась передать свой суперкар именно ему.

В настоящее время Криштиану Роналду сосредоточил все внимание на самом важном турнире в своей карьере. Он участвует в интенсивной подготовке к чемпионату мира, который пройдет за океаном, в лагере национальной сборной Португалии. Футболист планирует встретиться с новым покупателем после мундиаля и официально передать ключи от машины.

Следите за последними шагами Криштиану Роналду на чемпионате мира, деталями ожидаемой исторической встречи с Асхабом Тамаевым и самыми горячими событиями из жизни мировых звезд вместе с нами на страницах Замин!

Асхаб ТамаевКриштиану РоналдуПортугалияBugattiРоссия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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