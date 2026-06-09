Ученые предупредили о новой угрозе: земное время меняется

В последние годы проблемы, связанные с изменением климата, чаще всего упоминались в контексте температуры воздуха, засух или наводнений. Однако ученые теперь сообщили, что этот процесс также влияет на движение нашей планеты.

Согласно исследованиям, таяние огромных ледяных массивов в полярных регионах изменяет распределение массы на Земле. Это влияет на скорость вращения планеты вокруг своей оси, вызывая постепенное увеличение продолжительности суток.

По расчетам специалистов, в настоящее время длина суток увеличивается в среднем на 1,33 миллисекунды за столетие. Как отмечается в научных источниках, такой показатель не наблюдался на протяжении миллионов лет.

Эти изменения могут быть незаметны для обычного человека. Однако даже небольшие различия во времени имеют важное значение для ГПС-навигации, спутников и технологий, основанных на высокой точности.

Кроме того, предыдущие исследования показали, что таяние ледников также приводит к повышению уровня моря и некоторым изменениям формы Земли. Специалисты продолжают изучать долгосрочные последствия этих процессов.