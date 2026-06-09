В Берлине вылечили американского врача, заразившегося лихорадкой Эбола

·8·Мир
В Берлине вылечили американского врача, заразившегося лихорадкой Эбола

Врачи берлинской клиники «Шарите» вылечили американского хирурга, заразившегося вирусом Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Деутше Велле.

Сообщается, что 39-летний Питер Стаффорд работал в составе христианской миссионерской организации в Конго. Он заразился вирусом Эбола во время операции.

Пациент лечился в Берлине 17 дней и полностью выздоровел. Врачи применяли противовирусную и поддерживающую терапию.

По данным клиники, с 30 мая вирус в организме пациента не обнаруживался. Члены его семьи, находившиеся с ним на карантине, также были выписаны домой, так как у них не выявили инфекцию.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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