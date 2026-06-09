Убийство экспертов ООН: суд Конго утвердил смертный приговор

·4·Мир
Убийство экспертов ООН: суд Конго утвердил смертный приговор

Военный суд Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил полковника армии к смертной казни. Он участвовал в заговоре, приведшем к убийству двух экспертов ООН на территории страны почти 10 лет назад.

В ходе первого судебного разбирательства в 2022 году полковник Жан де Дье Мамбвени был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Тогда его обвинили в неоказании помощи лицам, находящимся в опасности, и неповиновении приказам. Военные прокуроры, недовольные этим решением, подали апелляцию, подчеркнув, что его ответственность гораздо серьезнее.

Высший военный суд в Киншасе поддержал эту позицию. 5 июня суд признал Мамбвени виновным в организации убийства и военном преступлении. Согласно приговору, который видели агентство Reuters и родственники одной из жертв, он был приговорен к смертной казни. При этом, поскольку в ДРК с 2003 года смертная казнь не приводится в исполнение, это наказание фактически равносильно пожизненному заключению.

Эксперты ООН — шведка Зайда Каталан и чилиец Майкл Шарп — расследовали массовые убийства в провинции Касаи. 12 марта 2017 года их остановили боевики группы «Камуина Нсапу» на мосту недалеко от деревни Мойо-Мусила. Затем их увезли в лес и расстреляли. Тела были найдены спустя 16 дней.

За убийством могли стоять государственные интересы

Это решение, поставившее точку в судебных процессах, длившихся почти 9 лет, также оставило в силе смертные приговоры, вынесенные десяткам боевиков в 2022 году. Прокуроры изначально заявляли об отсутствии связи государственных чиновников с делом, но позже полковник и другие официальные лица были арестованы, и их обвинили в сотрудничестве с повстанцами.

Сестра Зайды Каталан, Элизабет Морсби, поддержала вывод суда о наличии заговора.

«Это подтверждает, что Зайда и Майкл не стали случайными жертвами насилия», — сказала она.

Однако она также подчеркнула, что справедливость не восторжествовала в полной мере. Ссылаясь на аудиозаписи из зала суда, она отметила, что Мамбвени выражал опасения, что эксперты могут разоблачить чиновников.

Организация Human Rights Watch также сообщила, что в ходе суда 2022 года важные видеодоказательства остались без внимания. Утверждается, что на них запечатлено участие государственных представителей в направлении экспертов в место засады.

По мнению Морсби, настоящая справедливость заключается не только в наказании виновных, но и в полном изучении причин преступления.

Глава Национальной комиссии по правам человека ДРК Поль Нсапу Мукулу также заявил, что не верит в самостоятельные действия Мамбвени.

«Все доказательства указывают на то, что это событие было преступлением, совершенным на государственном уровне», — сказал он.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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