Китайские ученые пересадили человеку печень и почку свиньи

·5·Мир
Китайские ученые пересадили человеку печень и почку свиньи

В мире медицины и современной науки произошло беспрецедентное технологическое событие, открывшее абсолютно новую страницу в истории человечества. Китайские исследователи впервые в медицинской практике успешно пересадили мужчине с диагностированной смертью мозга одновременно почку и печень свиньи. Об этой сенсационной и исторической новости сообщило одно из самых влиятельных изданий Азии — South China Morning Post широкой общественности стало известно. Эта операция признана первым успешным опытом в мировой медицине по одновременной трансплантации нескольких органов животного в тело человека.

Ученые клиники при Медицинском университете Гуанси, реализовавшие этот уникальный научный проект, особо отметили важный аспект своих исследований. Хотя ранее в мировой медицине проводились эксперименты по пересадке человеку только одного отдельного органа свиньи, реакция сложного человеческого организма на одновременное принятие нескольких чужеродных трансплантатов оставалась для науки совершенно неизвестной и загадочной.

В этом глобальном медицинском эксперименте в качестве добровольного пациента участвовал 53-летний мужчина с диагнозом «смерть мозга». Опытные хирурги успешно имплантировали ему сразу две почки и печень свиньи. Самое отрадное, что пересаженные органы в течение пяти дней непрерывного наблюдения и тестирования функционировали в теле человека без каких-либо проблем, очень активно и стабильно. После этого, по официальной просьбе и требованию родственников пациента, научные наблюдения были успешно завершены и прекращены.

По словам китайских ученых, этот успешный шаг на практике доказал возможность полной пересадки человеку целого комплекса печени и обеих почек от животных. Полученные уникальные результаты станут бесценным фундаментом для спасения жизней миллионов пациентов, страдающих от нехватки органов в клиниках мира в ближайшем будущем.

Если взглянуть на историю развития этого направления в мировой медицине, то в марте 2024 года в США впервые в мире человеку успешно пересадили генетически модифицированную почку свиньи. Тогда 62-летний пациент с тяжелой терминальной стадией заболевания почек прожил несколько месяцев после операции и скончался в мае того же года.

Кроме того, в октябре прошлого года скончался и четвертый в мире пациент, которому пересадили генетически модифицированную почку свиньи. Этот мужчина установил новый рекорд в мире медицины, прожив с пересаженной свиной почкой ровно 271 день. Орган был успешно пересажен ему в январе 2025 года, а в октябре удален из-за снижения функции, после чего пациент был временно переведен на диализ. Так или иначе, наука продолжает двигаться вперед.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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