Находка под землей: кольцо, хранившее тайны веков

Уникальное кольцо с бриллиантами XVI века, найденное металлоискателем-любителем, вызвало большой интерес перед аукционом. Эксперты оценили историческую находку в сумму от 15 до 20 тысяч фунтов стерлингов. Кольцо будет выставлено на торги на знаменитом аукционе в Лондоне 23 июня.

Стюарт, обнаруживший находку, рассказал, что нашел этот уникальный предмет в земле на исходе семичасовых поисков. По его словам, он не смог сдержать эмоций, когда взял кольцо в руки.

«Когда я нашел кольцо, я был поражен от радости. Я мечтал о таком открытии, но даже не представлял, насколько оно будет значимым. Это лучшая находка в моей жизни. Я смело могу назвать ее “находкой, которая случается раз в жизни”», — говорит он.

Интересно, что когда кольцо извлекли из земли, один из бриллиантов выпал прямо в руку Стюарта. Выяснилось, что еще один драгоценный камень пропал. После этого он собрал землю с места находки, промыл ее и просеял. В результате пропавший бриллиант был найден.

Сообщается, что вырученные от аукциона средства будут поровну разделены между владельцем земли, где была сделана находка, и тем, кто ее нашел. Кольцо было изучено экспертами Британского музея.

Лора Смит, эксперт по ювелирным изделиям аукционного дома Noonans, отметила, что в начале XVII века крупные и броские кольца в стиле барокко были очень популярны. По ее мнению, цветочная часть кольца состоит из восьми редких бриллиантов типа «hogback», которые встречаются крайне редко.

Эксперты оценивают эту находку не только как драгоценное ювелирное изделие, но и как уникальный артефакт, отражающий историческое и культурное наследие своей эпохи.