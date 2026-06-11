В Китае впервые успешно пересадили органы свиньи человеку

Китайские ученые впервые в мире успешно провели операцию по пересадке печени и почек, взятых у свиньи, человеку с зафиксированной смертью мозга.

Научная группа под руководством врачей второй больницы при Гуансийском медицинском университете провела эту сложную операцию 53-летнему мужчине. После вмешательства пересаженные органы нормально функционировали в течение пяти дней. Однако впоследствии исследование было прекращено по просьбе семьи пациента.

Врачи отмечают, что данный эксперимент является первым научным доказательством возможности проведения ортотопической трансплантации целой печени свиньи в организм человека, а также двусторонней пересадки почек.

Метод ортотопической трансплантации предполагает полное удаление поврежденных органов пациента и установку новых на их анатомическое место.

Ученые заявили, что в будущем научные исследования по данному виду трансплантации на пациентах с зафиксированной смертью мозга будут продолжены.