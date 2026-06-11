Президент Колумбии временно отстранен от должности

Президент Колумбии Густаво Петро временно отстранен от должности главы государства до 21 июня. Об этом сообщает издание Эл Тиемпо.

Решение было принято председателем Комиссии по обвинениям Палаты представителей Глорией Арисабалетой. Данная мера будет действовать до завершения второго тура президентских выборов.

Сообщается, что Петро подозревается в незаконном вмешательстве в политические процессы во время избирательной кампании. 9 июня комиссия начала два дисциплинарных расследования по этому делу.

Обвинения связаны с публичными заявлениями президента в адрес представителей оппозиции, а также его публикациями в социальных сетях. В частности, его пост о консервативном кандидате Абелардо де ла Эсприэлле вызвал резкое недовольство общественности.

Второй тур президентских выборов в Колумбии назначен на 21 июня. В нем примут участие кандидат от левых сил Иван Сепеда и представитель правых Абелардо де ла Эсприэлла.