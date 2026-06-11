Сборная Бразилии прошла усиленный досмотр в аэропорту США

Начались жаркие и захватывающие дни чемпионата мира по футболу 2026 года! В то время как взгляды всей планеты прикованы к Североамериканскому континенту, новости вокруг легендарной сборной Бразилии, одного из главных фаворитов турнира, вызывают огромный интерес. Прибыв за океан для участия в текущем мундиале, пятикратные чемпионы мира прошли через крайне строгие и тщательные проверки, организованные местными службами безопасности.

Как сообщает влиятельное и популярное бразильское «Глобо» издание, звездные игроки «пентакампеонов», тренерский штаб и официальные представители футбольной федерации страны были подвергнуты специальной процедуре досмотра сразу после приземления в аэропорту штата Нью-Джерси, США.

Меры безопасности были организованы на очень высоком уровне, и в ходе проверки возникли неожиданные моменты. Местные сотрудники тщательно досмотрели все личные вещи, багаж и даже обувь всех членов делегации. Кроме того, каждый представитель прошел строгий контроль через современные металлодетекторы.

Отмечается, что этот процесс был организован не в общем терминале аэропорта, а непосредственно в закрытой зоне, где паркуются авиалайнеры. Это было сделано оперативно, чтобы сэкономить драгоценное время участников чемпионата мира и избавить их от лишних очередей.

Как хорошо известно нашим болельщикам, несколько дней назад делегация национальной сборной Узбекистана также прошла аналогичные усиленные проверки безопасности в первые минуты пребывания на американской земле. Очевидно, что принимающая сторона не делает исключений ни для одной команды, обеспечивая безопасность турнира, и подвергает строгому контролю даже таких мировых грандов, как сборная Бразилии.

Напомним, что долгожданные матчи ЧМ-2026 пройдут с 11 июня по 19 июля на полях США, Канады и Мексики, подарив миру настоящий футбольный праздник. Сборная Бразилии во главе со звездным Винисиусом Жуниором в рамках группового этапа поборется за путевку в следующий раунд с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

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