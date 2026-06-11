Трамп объявил о плане захвата главного нефтяного терминала Ирана

Напряженность и геополитические игры на мировой политической арене достигают своего пика. В то время как за океаном продолжаются захватывающие дни чемпионата мира, на международной арене прозвучало громкое заявление, напрямую касающееся глобальной экономики и безопасности. Президент США Дональд Трамп на фоне острой ситуации на Ближнем Востоке объявил о планах нанесения новых интенсивных военных ударов по Ирану, а в перспективе — силового захвата острова Харг, расположенного в Персидском заливе и являющегося главным экономическим сердцем страны, где находится крупнейший нефтяной терминал официального Тегерана. В своем официальном посте на платформе «Truth Social» Трамп пообещал взять под полный американский контроль все нефтяные и газовые рынки Ирана.

Глава Белого дома в своем заявлении подчеркнул, что вооруженные силы, военная авиация, системы противовоздушной обороны (ПВО) и стратегические радары Ирана уже понесли серьезный ущерб и уничтожены, а наступательный потенциал страны практически полностью выведен из строя. В своем обращении президент США, в частности, написал:

«Мы вскоре, в ближайшем будущем, полностью захватим остров Харг и другие крупные объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Тем самым мы установим абсолютный и решительный контроль над их рынками нефти и газа».

Латиноамериканский прецедент и многомиллиардный терминал

В качестве примера этой жесткой экономической и военной тактики Трамп привел политику в отношении Венесуэлы. По его словам, подобные политические шаги, предпринимаемые с властями Каракаса, «революционно и удивительно эффективно работают» в интересах обеих стран. Стоит напомнить, что ранее глава США открыто заявлял, что согласно достигнутой с правительством Венесуэлы договоренности, США возьмут под личный контроль огромную прибыль от продажи нефти этой страны в объеме от 30 до 50 миллионов баррелей, и эти средства будут находиться «непосредственно под его управлением и распоряжением как президента».

Для справки стоит отметить, что остров Харг является источником жизни для экономики Ирана. Поскольку общий объем иранской нефти, экспортируемой за рубеж морскими путями, составляет почти 94 процента осуществляется именно через этот стратегический остров. В периоды максимальной нагрузки в хранилищах этого комплекса единовременно до 553 миллионов баррелей сырьевых запасов. По расчетам международных аналитиков, за прошедший 2025 год Тегеран только от экспорта нефти получил почти 53 миллиарда долларов чистой прибыли — это означает ровно 11 процентов от общего ВВП страны.

Нарушение перемирия и детали войны на Ближнем Востоке

Напомним, что широкомасштабные военные столкновения между американо-израильским альянсом и Ираном продолжаются с 28 февраля текущего 2026 года. 13 марта этого года ВВС США нанесли крупные ракетные удары по острову Харг. В результате было уничтожено более 90 важных военных объектов Ирана, включая склады морских мин и ракетные базы, однако тогда нефтяная инфраструктура на острове намеренно не была затронута.

Хотя в начале апреля этого года благодаря прямому посредничеству и дипломатическим усилиям Пакистана было достигнуто временное прекращение огня (перемирие) между воюющими сторонами, данное соглашение регулярно нарушается на линии фронта. В частности, с 13 апреля военные корабли США продолжают полную морскую блокаду иранских портов, а вооруженные силы Ирана в ответ наносят непрерывные ракетные удары по международным коммерческим судам, проходящим через стратегический Ормузский пролив. К середине текущего мая, как подчеркивает Трамп, процесс мирных переговоров окончательно зашел в «тупик». Время покажет, насколько опасный оборот примут события и как изменятся цены на мировом энергетическом рынке.

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