Трамп объявил о плане захвата главного нефтяного терминала Ирана

·18·Мир
Трамп объявил о плане захвата главного нефтяного терминала Ирана

Напряженность и геополитические игры на мировой политической арене достигают своего пика. В то время как за океаном продолжаются захватывающие дни чемпионата мира, на международной арене прозвучало громкое заявление, напрямую касающееся глобальной экономики и безопасности. Президент США Дональд Трамп на фоне острой ситуации на Ближнем Востоке объявил о планах нанесения новых интенсивных военных ударов по Ирану, а в перспективе — силового захвата острова Харг, расположенного в Персидском заливе и являющегося главным экономическим сердцем страны, где находится крупнейший нефтяной терминал официального Тегерана. В своем официальном посте на платформе «Truth Social» Трамп пообещал взять под полный американский контроль все нефтяные и газовые рынки Ирана.

Глава Белого дома в своем заявлении подчеркнул, что вооруженные силы, военная авиация, системы противовоздушной обороны (ПВО) и стратегические радары Ирана уже понесли серьезный ущерб и уничтожены, а наступательный потенциал страны практически полностью выведен из строя. В своем обращении президент США, в частности, написал:

«Мы вскоре, в ближайшем будущем, полностью захватим остров Харг и другие крупные объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Тем самым мы установим абсолютный и решительный контроль над их рынками нефти и газа».

Латиноамериканский прецедент и многомиллиардный терминал

В качестве примера этой жесткой экономической и военной тактики Трамп привел политику в отношении Венесуэлы. По его словам, подобные политические шаги, предпринимаемые с властями Каракаса, «революционно и удивительно эффективно работают» в интересах обеих стран. Стоит напомнить, что ранее глава США открыто заявлял, что согласно достигнутой с правительством Венесуэлы договоренности, США возьмут под личный контроль огромную прибыль от продажи нефти этой страны в объеме от 30 до 50 миллионов баррелей, и эти средства будут находиться «непосредственно под его управлением и распоряжением как президента».

Для справки стоит отметить, что остров Харг является источником жизни для экономики Ирана. Поскольку общий объем иранской нефти, экспортируемой за рубеж морскими путями, составляет почти 94 процента осуществляется именно через этот стратегический остров. В периоды максимальной нагрузки в хранилищах этого комплекса единовременно до 553 миллионов баррелей сырьевых запасов. По расчетам международных аналитиков, за прошедший 2025 год Тегеран только от экспорта нефти получил почти 53 миллиарда долларов чистой прибыли — это означает ровно 11 процентов от общего ВВП страны.

Нарушение перемирия и детали войны на Ближнем Востоке

Напомним, что широкомасштабные военные столкновения между американо-израильским альянсом и Ираном продолжаются с 28 февраля текущего 2026 года. 13 марта этого года ВВС США нанесли крупные ракетные удары по острову Харг. В результате было уничтожено более 90 важных военных объектов Ирана, включая склады морских мин и ракетные базы, однако тогда нефтяная инфраструктура на острове намеренно не была затронута.

Хотя в начале апреля этого года благодаря прямому посредничеству и дипломатическим усилиям Пакистана было достигнуто временное прекращение огня (перемирие) между воюющими сторонами, данное соглашение регулярно нарушается на линии фронта. В частности, с 13 апреля военные корабли США продолжают полную морскую блокаду иранских портов, а вооруженные силы Ирана в ответ наносят непрерывные ракетные удары по международным коммерческим судам, проходящим через стратегический Ормузский пролив. К середине текущего мая, как подчеркивает Трамп, процесс мирных переговоров окончательно зашел в «тупик». Время покажет, насколько опасный оборот примут события и как изменятся цены на мировом энергетическом рынке.

Следите за самыми горячими и громкими изменениями в мировой политике, подробностями военных столкновений на Ближнем Востоке и самыми достоверными, эксклюзивными новостями о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Болельщики Кот-д’Ивуара не смогли попасть в США из-за визовых ограниченийБолельщики Кот-д’Ивуара не смогли попасть в США из-за визовых ограниченийВчера, 14:46Путин подписал закон об аресте имущества россиян, находящихся за рубежомПутин подписал закон об аресте имущества россиян, находящихся за рубежомВчера, 11:58Сборная Бразилии прошла усиленный досмотр в аэропорту СШАСборная Бразилии прошла усиленный досмотр в аэропорту СШАВчера, 11:15Билл Гейтс ответил на вопросы о своих связях с ЭпштейномБилл Гейтс ответил на вопросы о своих связях с ЭпштейномВчера, 09:02Президент Колумбии временно отстранен от должностиПрезидент Колумбии временно отстранен от должностиВчера, 08:54Китайская молодежь празднует завершение самого важного экзамена в странеКитайская молодежь празднует завершение самого важного экзамена в странеВчера, 08:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал