Эрдоган посоветовал журналистке не откладывать замужество

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные во время встречи с журналистами, вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

Сообщается, что в ходе встречи молодая журналистка искренне поздравила главу государства с рождением внука. Беседа прошла в теплой и открытой атмосфере, и Эрдоган, в свою очередь, проявил интерес к личной жизни журналистки.

Он спросил её, замужем ли она. Узнав, что девушка ещё не создала семью, президент уточнил её возраст. После этого Эрдоган в шутливой, но серьезной манере посоветовал не откладывать вопрос создания семьи на потом.

Этот инцидент быстро распространился в социальных сетях и вызвал различные мнения и споры. Некоторые пользователи расценили слова президента как внимание к национальным ценностям и институту семьи, в то время как другие задались вопросом, уместно ли обсуждать подобные личные темы публично.

Таким образом, совет, данный во время обычной беседы, стал предметом широкого общественного обсуждения, вновь спровоцировав дискуссию о возрасте вступления в брак и личном выборе в обществе.