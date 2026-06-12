Илон Маск стал первым в истории триллионером

Сообщается, что компания SpaceX провела одно из крупнейших IPO в истории США, привлекая 75 миллиардов долларов. По данным Reuters, компания продала 555,56 миллиона акций по цене 135 долларов за штуку.

В результате IPO рыночная стоимость SpaceX была оценена в 1,77 триллиона долларов. Этот показатель вывел компанию в число самых дорогих технологических гигантов мира.

Согласно оценкам Reuters и Форбес, доля Илона Маска в SpaceX достигла почти 866 миллиардов долларов. С учетом Tesla и других активов его общее состояние, как сообщается, превысило 1,1 триллиона долларов.

Таким образом, Илон Маск упоминается как первый в истории триллионер. Однако некоторые издания отмечают, что при расчете его состояния учитывались и будущие условные акции.