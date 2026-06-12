В Анталье самолет с 267 пассажирами врезался в мачту

·22·Мир
В Анталье самолет с 267 пассажирами врезался в мачту

11 июня пассажирский самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, столкнулся с радарной мачтой на территории аэропорта. Об этом сообщило издание «Акдениз Мансет».

Согласно информации, во время посадки самолет по неизвестным причинам врезался в мачту в зоне стоянки. Это столкновение вызвало кратковременные перебои в работе аэропорта, на место происшествия прибыли экстренные медицинские и технические службы.

По данным авиакомпании «Туркиш Аирлинес», на борту самолета находились 267 пассажиров и членов экипажа. Все пассажиры были немедленно эвакуированы.

В официальном заявлении подчеркивается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали. Однако был зафиксирован материальный ущерб как самому самолету, так и объекту, в который он врезался.

В социальных сетях распространились видеозаписи, свидетельствующие о панике в салоне во время инцидента. На кадрах видно, как некоторые пассажиры охвачены страхом и замешательством, а кислородные маски выпали из панелей.

По словам одного из пассажиров, громкий звук удара и тряска самолета сильно напугали людей.

В настоящее время официальными органами проводится техническая проверка и расследование инцидента. Точные причины будут объявлены после завершения экспертизы.

АнтальяСтамбулТуркиш ЭйрлайнзАкдениз Мансет
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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