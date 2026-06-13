Благотворитель в маске меняет жизни сотен людей

·48·Мир
Благотворитель в маске меняет жизни сотен людей

Истории о неизвестном человеке, который занимается благотворительностью, скрываясь за маской, трогают многих в социальных сетях. Не раскрывая своей личности, он оказывает огромную помощь семьям в тяжелом положении и нуждающимся людям.

Его путь благотворительности начался после тяжелого испытания в жизни. Когда у его отца случился инсульт, он научил его снова двигаться и возвращаться к жизни. Именно в этот период помощь другим стала его главной целью.

С тех пор он оплачивает дорогостоящее лечение, дарит жилье нуждающимся семьям и поддерживает людей в трудных жизненных ситуациях.

Его видео набирают миллионы просмотров в интернете. Однако благотворитель до сих пор скрывает свое лицо. По его мнению, настоящее добро должно совершаться без шума и хвастовства.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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