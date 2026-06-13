Поступок журналиста ради фото с Шакирой рассмешил интернет

В преддверии матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 года произошел забавный инцидент с участием аргентинского журналиста.

Репортер, проводивший прямой эфир, заметив колумбийскую звезду Шакиру, прервал трансляцию и побежал к ней, чтобы сделать совместное фото.

Спустя некоторое время журналист вернулся в эфир и с юмором прокомментировал свой поступок.

Видео с этим моментом быстро распространилось в социальных сетях, вызвав смех и бурное обсуждение среди пользователей.