Поступок журналиста ради фото с Шакирой рассмешил интернет
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В преддверии матча открытия чемпионата мира по футболу 2026 года произошел забавный инцидент с участием аргентинского журналиста.
Репортер, проводивший прямой эфир, заметив колумбийскую звезду Шакиру, прервал трансляцию и побежал к ней, чтобы сделать совместное фото.
Спустя некоторое время журналист вернулся в эфир и с юмором прокомментировал свой поступок.
Видео с этим моментом быстро распространилось в социальных сетях, вызвав смех и бурное обсуждение среди пользователей.
…