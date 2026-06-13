В Москве введены ограничения на топливо — в чем причина?

·39·Мир
В Москве введены ограничения на топливо — в чем причина?

В Москве на ряде автозаправочных станций введены лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

Как сообщает Bloomberg, на некоторых АЗС одному клиенту отпускают до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95, а дизельного топлива — до 40 литров. У крупных компаний также наблюдаются различные ограничения: в одних установлены лимиты до 90 литров на бак или канистру, в других — до 100 литров.

Хотя ранее сообщалось о временной отмене ограничений в некоторых сетях, в последние недели подобные меры применяются и в других регионах России.

По словам официальных лиц, такие решения приняты на фоне перебоев в поставках топлива. В частности, ситуацию осложнили атаки дронов на инфраструктуру нефтепереработки и снижение объемов производства.

В настоящее время сообщается, что власти принимают меры по стабилизации поставок.

МоскваТопливоБензинЭкономикаРоссия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены даты похорон ХаменеиОбъявлены даты похорон ХаменеиСегодня, 14:45Впервые получено четкое изображение последних мгновений угасающей звездыВпервые получено четкое изображение последних мгновений угасающей звездыСегодня, 14:34Поступок журналиста ради фото с Шакирой рассмешил интернетПоступок журналиста ради фото с Шакирой рассмешил интернетСегодня, 11:56Премьер-министр Пакистана заявил о близости соглашения между США и ИраномПремьер-министр Пакистана заявил о близости соглашения между США и ИраномСегодня, 11:51Благотворитель в маске меняет жизни сотен людейБлаготворитель в маске меняет жизни сотен людейСегодня, 11:28Адам Кадыров во второй раз удостоен звания «Герой Чечни»Адам Кадыров во второй раз удостоен звания «Герой Чечни»Сегодня, 07:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал