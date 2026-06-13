В Москве введены ограничения на топливо — в чем причина?

В Москве на ряде автозаправочных станций введены лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

Как сообщает Bloomberg, на некоторых АЗС одному клиенту отпускают до 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95, а дизельного топлива — до 40 литров. У крупных компаний также наблюдаются различные ограничения: в одних установлены лимиты до 90 литров на бак или канистру, в других — до 100 литров.

Хотя ранее сообщалось о временной отмене ограничений в некоторых сетях, в последние недели подобные меры применяются и в других регионах России.

По словам официальных лиц, такие решения приняты на фоне перебоев в поставках топлива. В частности, ситуацию осложнили атаки дронов на инфраструктуру нефтепереработки и снижение объемов производства.

В настоящее время сообщается, что власти принимают меры по стабилизации поставок.