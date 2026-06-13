Иран укрепил ядерные объекты из опасений конфискации со стороны США

На мировой политической арене дипломатические и военные отношения между двумя крупными державами — США и Исламской Республикой Иран — остаются в центре внимания мирового сообщества. В последнее время официальный Тегеран выражает серьезную обеспокоенность тем, что стратегические ядерные материалы страны могут быть конфискованы или насильственно вывезены Белым домом. В связи с этим иранская сторона приступила к усилению мер защиты своих секретных объектов, где хранятся запасы обогащенного урана, близкие к уровню производства атомного оружия.

По сообщению известного американского CNN телеканала, ссылающегося на свои надежные источники, в последние недели иранские военные намеренно взорвали несколько стратегических подземных ходов и туннелей, а также полностью заминировали входы в них.

Полтонны обогащенного урана спрятаны в недрах земли

Согласно анализу зарубежного издания, эти жесткие меры безопасности, принятые Тегераном, сделали практически невозможным доступ к огромному количеству высокообогащенного урана, составляющему около полутонны. Теперь для извлечения или эвакуации этих стратегически важных материалов из-под земли потребуется проведение масштабных и сложных инженерно-земляных работ, а также разминирование территории.

Однако, по мнению наблюдателей, этот шаг Ирана может негативно повлиять на процесс потенциальной сделки, обсуждаемой между Вашингтоном и Тегераном ради мира. Причиной тому является то, что президент США Дональд Трамп в качестве главного условия успешного завершения переговоров поставил требование о полном вывозе или уничтожении Ираном имеющегося у него обогащенного урана.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете ознакомиться с ядерными разногласиями между Вашингтоном и Тегераном, а также с текущим состоянием объектов:

Обеспокоенное государство Количество обогащенного урана Основной комплекс хранения Фактор разрушения объекта Главное условие президента США Текущее состояние переговоров Исламская Республика Иран Около полутонны

(Высокая степень) Ядерный комплекс в Исфахане

(В недрах обрушившихся туннелей) Военные удары Израиля и США в июне 2025 года Вывоз урана из страны или его полное уничтожение Продолжаются, однако заявления по условиям разнятся

Тайны под руинами в Исфахане

По мнению международных политических кругов и разведслужб, основная часть этих запасов обогащенного урана хранится именно в обрушившихся подземных туннелях известного ядерного комплекса в Исфахане.

Уточняя ситуацию, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что эти ценные ядерные запасы фактически остались под толстыми слоями обломков и руин ядерных объектов, разрушенных в результате мощных ракетных ударов Израиля и США в июне 2025 года.

Перспективы на будущее: В настоящее время кулуарные дипломатические диалоги между представителями двух стран последовательно продолжаются. Однако Вашингтон и Тегеран пока не прекращают делать противоречивые и разные официальные заявления относительно пунктов будущего исторического соглашения и взаимных обязательств.

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